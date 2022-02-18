Головкин — о соперничестве с Альваресом: я выиграл оба боя

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO представитель Казахстана Геннадий Головкин выразил мнение, что выиграл оба боя с нынешним чемпионом мира во втором среднем весе, мексиканцем Саулем Альваресом.



«Я считаю, что выиграл оба боя. Но некоторым удобно жить иллюзиями. Расстраивает ли это меня? Признаюсь, да. Когда видишь, что мошенничество сходит с рук, начинаешь думать, как же такое возможно» — приводит слова Головкина BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале Walking The Floor with Chris Shiflett в YouTube.



Альварес и Головкин встречались дважды. Первый бой, который проходил в 2017 году, завершился вничью. Во втором поединке, проходившем в 2018-м, мексиканец победил решением большинства судей.