«Тут я провёл 10 лет своей жизни». Хабиб показал фото на фоне известного зала в США

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав своё фото на фоне известного зала АКА, в котором он зачастую тренировался, находясь в США.



«Тут я провёл 10 лет своей жизни», — подписал фото Нурмагомедов.

Фотографию можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.