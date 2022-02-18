Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тут я провёл 10 лет своей жизни». Хабиб показал фото на фоне известного зала в США

«Тут я провёл 10 лет своей жизни». Хабиб показал фото на фоне известного зала в США
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав своё фото на фоне известного зала АКА, в котором он зачастую тренировался, находясь в США.

«Тут я провёл 10 лет своей жизни», — подписал фото Нурмагомедов.

Фотографию можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Планы Хабиба рушатся. Махачеву не удаётся повторить карьеру дагестанского Орла Планы Хабиба рушатся. Махачеву не удаётся повторить карьеру дагестанского Орла
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022