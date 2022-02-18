Друг Макгрегора — о Чимаеве: даже если бы он опрокинул меня, то не продержался бы и раунда

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, высказался об известном шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.



«Я хочу сразиться с этим парнем. Даже если бы он опрокинул меня, то не продержался бы и раунда», — написал Дэнис в своём «твиттере».



Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. Ожидается, что следующий поединок Хамзат проведёт с главным претендентом в полусреднем весе 35-летним бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

Ранее мнением о Чимаеве поделился российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян.