Названа дата боя Александра Шлеменко и Фаридуна Одилова в промоушене Хабиба

Стала известна дата боя, в ходе которого встретятся российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и чемпион промоушена Eagle FC в среднем дивизионе Фаридун Одилов. Как сообщается на официальной странице Eagle FC в «Инстаграме», поединок состоится 1 апреля в Сочи.



«EagleFC 47 с двумя чемпионскими боями пройдёт 1 апреля в Сочи! В главном событии вечера состоится долгожданный титульный поединок средневесов Фаридуна Одилова и Александра Шлеменко. Также на турнире непобеждённый чемпион легчайшего веса Ренат Хавалов (5-0) встретится с Рамазаном Амаевым (7-0) в ко-мэйн ивенте», — говорится в сообщении промоушена.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице промоушена Eagle FC в «Инстаграме».

Промоушен Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC, россиянину Хабибу Нурмагомедову.