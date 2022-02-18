Названа дата боя Александра Шлеменко и Фаридуна Одилова в промоушене Хабиба

Стала известна дата боя, в ходе которого встретятся российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и чемпион промоушена Eagle FC в среднем дивизионе Фаридун Одилов. Как сообщается на официальной странице Eagle FC в «Инстаграме», поединок состоится 1 апреля в Сочи.
«EagleFC 47 с двумя чемпионскими боями пройдёт 1 апреля в Сочи! В главном событии вечера состоится долгожданный титульный поединок средневесов Фаридуна Одилова и Александра Шлеменко. Также на турнире непобеждённый чемпион легчайшего веса Ренат Хавалов (5-0) встретится с Рамазаном Амаевым (7-0) в ко-мэйн ивенте», — говорится в сообщении промоушена.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице промоушена Eagle FC в «Инстаграме».
Промоушен Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
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