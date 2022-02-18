Чимаев — Кормье: знаешь, почему я лучше тебя?

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, ранее заявившего, что у него будут проблемы в поединке с чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей.



«Даниэль, для тебя и твоей команды это может быть проблемой, но не для меня. Если ты думаешь, что он может стать проблемой для меня, то пускай попытается. Знаешь, почему я лучше тебя? Потому что я не ты, я другой», — написал Чимаев в своём «твиттере».



Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу благодаря удушающему приёму, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.