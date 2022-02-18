Денис Лебедев возобновит карьеру в боксе
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Экс-чемпион мира WBA, IBF Денис Лебедев возобновит карьеру. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление генерального директора телеканала «РЕН ТВ» Владимира Тюлина на пресс-конференции.
«Насколько мы знаем, он приступил к тренировкам. Он дал своё согласие на бой», — сказал Тюлин.
Сообщается, что соперником Лебедева может стать представитель Панамы Гильермо Джонс.
В декабре 2019 года Лебедев объявил о завершении карьеры. Свой путь в профессиональном боксе Денис начинал в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. Всего на его счету 32 победы и 3 поражения в 36 боях, один поединок признали несостоявшимся.
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