Ислам Махачев: сегодня должен выпить 5 литров
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», рассказав о специальном рационе в питании.
«Сегодня должен выпить 5 литров. Могу поделиться рационом питания на день», — написал Махачев.
Не так давно стало известно, что ирано-американский боец Бенеил Дариуш, с которым у Ислама должен был состояться следующий поединок, снялся с него из-за травмы. Дариуш повредил лодыжку. Новым соперником Махачева стал представитель США Бобби Грин.
Махачев претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Единственное поражение Ислам потерпел ещё в 2015 году.
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