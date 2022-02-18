Дуродола — о бое с Исмаиловым: можете даже не сомневаться в моей победе

Нигерийский боксёр Оланреваджу Дуродола высказался о предстоящем поединке с российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.
«Я приду и покажу вам настоящий бой, вы увидите бокс высочайшего уровня. И можете даже не сомневаться в моей победе», — приводят слова Дуродолы «Известия».
Поединок Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля и пройдёт по правилам бокса.
35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом даже потеряв сознание.
41-летний Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 37 побед, 34 из которых были добыты нокаутами, и 9 поражений. В своё время нигериец досрочно победил Дмитрия Кудряшова, затем проиграв россиянину техническим нокаутом в реванше.
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