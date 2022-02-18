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Результаты взвешивания UFC Вегас 48: Уокер оказался тяжелее Хилла

Результаты взвешивания UFC Вегас 48: Уокер оказался тяжелее Хилла
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В ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 48, главным событием которого станет бой между бразильским бойцом Джонни Уокером и американцем Джамалом Хиллом.

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Джонни Уокер оказался тяжелее Джамала Хилла.

UFC Вегас 48. Результаты взвешивания

Основной кард

Джонни Уокер (93,4 кг) – Джамал Хилл (92,9 кг)
Кайл Докос (87,8 кг) – Джейми Пикетт (87,9 кг)
Паркер Портер (119,3 кг) – Алан Будо (116,1 кг)
Джим Миллер (70,8 кг) – Николас Мотта (70,1 кг)
Хоакин Бакли (83 кг) – Абдул Разак Альхассан (84,4 кг)

Предварительный кард

Габриэль Бенитез (67,1 кг) – Дэвид Онама (65,5 кг)
Джессика-Роуз Кларк (61,5 кг) – Стефани Эггер (61,2 кг)
Чес Скелли (66,2 кг) – Марк Штригль (65,8 кг)
Диана Белбита (52,6 кг) – Глория де Паула (52,4 кг)
Чэд Анхелигер (61,2 кг) – Джесси Стрэдер (61,2 кг)
Джонатан Пирс (65,9 кг) – Кристиан Родригес (66,2 кг)
Марио Баутиста (61,5 кг) – Джей Перрин (61,7 кг)

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