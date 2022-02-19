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Расул Магомедов стал временным чемпионом Eagle FC в полулёгком весе

Расул Магомедов стал временным чемпионом Eagle FC в полулёгком весе
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В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 45. В главном поединке вечера встречались россияне Расул Магомедов и Абдурахман Гитиновасов. По итогам боя Магомедов одержал победу раздельным решением судей. На кону поединка стоял пояс временного чемпиона лиги в полулёгкой весовой категории.

Eagle FC 45. Результаты боёв

Расул Магомедов — Абдурахман Гитиновасов — победа Магомедова раздельным решением судей.
Денис Измоденов — Михаил Дорошенко — победа Измоденова единогласным решением судей.
Хаял Искандеров — Узаир Абдураков — победа Абдуракова болевым приёмом на руку.
Георгий Шахрурамазанов — Роман Авдалян — победа Шахрурамазанова единогласным решением судей.
Динислам Каманов — Рамин Султанов — победа Султанова болевым приёмом на ногу в 1-м раунде.
Юсуп-Хаджи Зубариев — Александр Деркач — победа Зубариева удушающим приёмом во 2-м раунде.
Рашид Вагабов — Алексей Ким — победа Вагабова единогласным решением судей.
Хуссейн Бахш Сафари — Ренат Ондар — победа Ондара нокаутом в 1-м раунде.
Шарапудин Магомедов — Рашид Курбанов — победа Магомедова единогласным решением судей.
Арсен Нерсесян — Шахбан Алхасов — победа Алхасова удушающим приёмом в 1-м раунде.
Шамиль Магомедов – Рамазан Гамзатов — победа Магомедова единогласным решением судей.
Ахмед Газичаев — Сергей Алексеевич — победа Газичаева удушающим приёмом в 1-м раунде.
Акрам Дзахкиев — Магомед Курбанов — победа Курбанова единогласным решением судей.
Магомед Алиев — Шах Маммаев — победа Маммаева техническим нокаутом в 3-м раунде.

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