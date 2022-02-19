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Кевин Ли заявил, что заработает в промоушене Нурмагомедова больше, чем чемпионы UFC

Кевин Ли заявил, что заработает в промоушене Нурмагомедова больше, чем чемпионы UFC
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29-летний американский боец Кевин Ли, ранее выступавший в полусреднем весе UFC, заявил, что в своём дебютном бою с ветераном Диего Санчесом в марте он заработает больше, чем некоторые чемпионы UFC.

«Мы знаем, что лучшие бойцы не всегда находятся в UFC. В России есть несколько парней, которые выбьют из вас всё дерьмо, так что моя конкурентоспособность во мне просто заставляет меня быть ещё лучше, чем они, – и это просто бесконечный процесс. Это не значит, что теперь я могу расслабиться, теперь я зарабатываю кучу денег, теперь я могу пойти туда и просто повеселиться. Нет, это бои. В конце концов, это борьба за твою жизнь.

Люди теряют свою жизнь, занимаясь подобным дерьмом, так что конкурент во мне всё ещё в деле. Однако я зарабатываю кучу денег. Это та часть, из-за которой я не расстраиваюсь. Мой контракт принесёт больше, чем видят большинство чемпионов UFC, так что эта часть в некотором роде приятна. Но соперник во мне всё ещё думает, что это та же самая игра.… Я собираюсь сделать больше, чем чемпионы UFC в своём первом бою, так что нам весело», — приводит слова Кевина Ли MMAJunkie.

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