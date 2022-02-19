Мотта о предстоящем бое с Миллером: я буду драться умно

Бразильский боец смешанных единоборств Николас Мотта рассказал о своих планах на бой с американцем Джимом Миллером в рамках турнира UFC Vegas 48. Уверенный в своих силах после четырех побед в последних пяти боях, Мотта клянётся не поддаваться эмоциям и «драться умно» против Миллера в субботу.
«Я буду драться так же, как и всегда, стараясь закончить бой нокаутом. Но сейчас я более опытен, и я знаю, что дерусь с опытным парнем, человеком с наибольшим количеством боёв в истории UFC. Я буду использовать правильную стратегию, правильный план игры и не буду драться на эмоциях. Я буду драться умно. Я планирую выиграть этот бой.
В прошлом году я готовился два или три месяца к бою с Джимом Миллером и изучал его игру», — передал слова Мотты MMA Fighting.
Напомним, в ночь с 19 на 20 февраля Мотта проведёт бой с американцем Джимом Миллером на турнире UFC Vegas 48. У Миллера 33 победы в 49 боях.
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