Хабиб — о титульном бое Шлеменко и Одилова: очередная пушка

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», посвящённый предстоящему поединку российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко и чемпиона промоушена Eagle FC в среднем дивизионе Фаридуна Одилова на Eagle FC 47.
«Очередная пушка от Eagle FC», — написал Нурмагомедов.
Промоушен Eagle FC принадлежит Хабибу. Бой Шлеменко и Одилова состоится 1 апреля в Сочи.
Напомним, последний поединок Шлеменко провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку.
Одилов стал чемпионом Eagle FC после того, как победил российского бойца Сергея Калинина.
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