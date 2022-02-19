В UFC подтвердили бой Махачева и Грина на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, следующий бой, как и ожидалось, проведёт с представителем США Бобби Грином. Об этом сообщила пресс-служба промоушена. Поединок состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада).
Изначально Махачев должен был сразиться с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем, однако тот был вынужден сняться из-за травмы лодыжки.
В последнем бою Ислам добыл уверенную победу в противостоянии с Дэном Хукером, поймав оппонента на болевой приём в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Грин последний бой провёл 13 февраля этого года, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.
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