Пётр Ян показал, как проводит восстановительные процедуры. Фото

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», продемонстрировав, как проходит восстановительные процедуры.



«Отличное восстановление», — подписал фото Ян.

Фотографию можно посмотреть на странице Петра Яна в «Инстаграме».

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.



В настоящее время Пётр готовится к реваншу с американцем Алджэмейном Стерлингом, в поединке с которым он ранее лишился чемпионского пояса UFC. Тогда россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Реванш пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273 9 апреля.