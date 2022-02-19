Пётр Ян показал, как проводит восстановительные процедуры. Фото

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», продемонстрировав, как проходит восстановительные процедуры.
«Отличное восстановление», — подписал фото Ян.
Фотографию можно посмотреть на странице Петра Яна в «Инстаграме».
Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
В настоящее время Пётр готовится к реваншу с американцем Алджэмейном Стерлингом, в поединке с которым он ранее лишился чемпионского пояса UFC. Тогда россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Реванш пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273 9 апреля.
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