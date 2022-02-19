Александр Емельяненко показал, как проводил спарринг с братом Фёдором. Фото

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав архивную фотография со спарринга с братом Фёдором.



«Спарринг!» — подписал фото Александр.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

Фёдор в последний раз сражался на турнире Bellator 269, где встречался с американцем Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде.



Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы.