Александр Емельяненко показал, как проводил спарринг с братом Фёдором. Фото
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав архивную фотография со спарринга с братом Фёдором.
«Спарринг!» — подписал фото Александр.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Фёдор в последний раз сражался на турнире Bellator 269, где встречался с американцем Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде.
Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы.
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