Полный кард турнира UFC Вегас 48 с главным боем Уокер — Хилл
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В ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 48, главным событием которого станет противостояние между представителем Бразилии Джонни Уокером и американским спортсменом Джамалом Хиллом.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.
Основной кард:
Джонни Уокер – Джамал Хилл
Кайл Докос – Джейми Пикетт
Паркер Портер – Алан Будо
Джим Миллер – Николас Мотта
Хоакин Бакли – Абдул Разак Альхассан
Предварительный кард:
Габриэль Бенитез – Дэвид Онама
Джессика-Роуз Кларк – Стефани Эггер
Чес Скелли – Марк Штригль
Диана Белбита – Глория де Паула
Чэд Анхелигер – Джесси Стрэдер
Джонатан Пирс – Кристиан Родригес
Марио Баутиста – Джей Перрин.
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