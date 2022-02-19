Полный кард турнира UFC Вегас 48 с главным боем Уокер — Хилл

В ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 48, главным событием которого станет противостояние между представителем Бразилии Джонни Уокером и американским спортсменом Джамалом Хиллом.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.



Основной кард:



Джонни Уокер – Джамал Хилл

Кайл Докос – Джейми Пикетт

Паркер Портер – Алан Будо

Джим Миллер – Николас Мотта

Хоакин Бакли – Абдул Разак Альхассан



Предварительный кард:



Габриэль Бенитез – Дэвид Онама

Джессика-Роуз Кларк – Стефани Эггер

Чес Скелли – Марк Штригль

Диана Белбита – Глория де Паула

Чэд Анхелигер – Джесси Стрэдер

Джонатан Пирс – Кристиан Родригес

Марио Баутиста – Джей Перрин.