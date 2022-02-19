«Он был жёстким». Исмаилов показал заключительный спарринг с Чимаевым. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав видео спарринга со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



«Заключительный спарринг в Таиланде был жёстким. От души тебе, брат, за отличную работу. Теперь надо побороться», — подписал видео Исмаилов.



«Хамзат, это что было? Ты лучше, чем я, боксируешь. Люблю тебя», — сказал Магомед.

Исмаилов показал заключительный спарринг с Чимаевым:

35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву.



Чимаев последний бой провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.



В настоящее время Исмаилов готовится к поединку по правилам бокса с нигерийским боксёром Оланреваджу Дуродолой. Он состоится 25 февраля. Ранее об этом противостоянии высказался нигерийский спортсмен.