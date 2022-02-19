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Инсайдер назвал дату боя Майкла Чендлера и Тони Фергюсона

Инсайдер назвал дату боя Майкла Чендлера и Тони Фергюсона
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер и 38-летний американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон могут провести бой на турнире UFC 274, который запланирован на 7 мая. Об этом сообщает Low Kick MMA со ссылкой на инсайдера Ариэля Хельвани.

35-летний Чендлер в двух последних поединках потерпел поражение от Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейры. В дебютном для себя поединке в UFC в январе 2021 Майкл одолел представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу на UFC 262. Это поражение стало для него третьим подряд. Начало серии поражений было положено в бою с Гэтжи, когда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов.

Отметим, что ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что промоушен рассматривает возможности организации поединка между бойцами.

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