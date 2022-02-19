Юрайя Фейбер дал прогноз на бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг

Боец смешанных единоборств Юрайя Фейбер поделился мнением о предстоящем поединке между американцем Алджэмейном Стерлингом и россиянином Петром Яном. Этот бой состоится в в соглавном мероприятии UFC 273 9 апреля.



«Их первый бой показал, что Ян лучше Стерлинга как боец, так что, чтобы победить, Алджэмейну нужно предпринять нечто экстраординарное. Пётр Ян превосходил его во всех аспектах, так что Стерлингу нужно предложить ему что-то неожиданное с точки зрения стиля, к чему Пётр не будет готов. Нужно сделать что-то необычное в стойке, набрать очки благодаря тейкдаунам. Но сейчас Ян — явный фаворит в этом поединке», — рассказал Фейбер в интервью YouTube-каналу The Schmo.



Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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