Урванов проиграл Родригесу и не смог стать официальным претендентом на титул

Завершился поединок между российским боксёром Марком Урвановым и венесуэльцем Анхелем Родригесом. На кону боя стоял статус обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг). Поединок стал соглавным событием шоу от RCC Boxing Promotions.



Бой получился очень конкурентным и насыщенным. После пристрелочной трёхминутки боксёры включились по полной и обменивались сериями ударов в борьбе за центр ринга. Урванов действовал первым номером, хотя Родригес каждую секунду нёс опасность в своих руках и не стеснялся об этом напоминать. Венесуэлец часто считывал начало атак Урванова и грамотно контратаковал.



К девятому раунду Урванов начал работать ещё более открыто, прессинговал соперника и даже позволял себе периодически опускать руки. Такая картинка боя сохранялась до финального гонга, и определить явного победителя было невозможно.



По итогам 12 раундов мнение судей тоже разделилось. Счёт судейских записок выглядел так: 115:113 (Родригес), 116:112 (Урванов), 116:112 (Родригес). Раздельным решением судей Родригес одержал победу и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC.