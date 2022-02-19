Валуев высказался о поединке Исмаилова и Дуродолы

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка нигерийского боксёра Оланреваджу Дуродолы и российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.
«Дуродола, несмотря на возраст и рубеж в 40 лет, достаточно опасный и опытный. Конечно, Исмаилову это надо учитывать. Здесь вес не будет решать, и мощь Исмаилова достаточно большая», — цитирует Валуева РЕН ТВ.
Поединок Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля и пройдёт по правилам бокса.
35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом даже потеряв сознание.
41-летний Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 37 побед, 34 из которых были добыты нокаутами, и 9 поражений. В своё время нигериец досрочно победил Дмитрия Кудряшова, затем проиграв россиянину техническим нокаутом в реванше.
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