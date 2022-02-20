Джонни Уокер рассчитывает победить Хилла досрочно

Боец UFC Джонни Уокер поделился ожиданиями от поединка с Джамалом Хиллом. Их бой возглавит турнир UFC Vegas 48.



«Я собираюсь выложиться на все сто процентов, чтобы завершить этот бой досрочно. Больше не хочу, чтобы поединки доходили до решения судей. Я много тренировался и через многое прошёл. Планирую проявить профессионализм. Буду использовать всё, что умею, весь свой опыт. Буду взрывным и непредсказуемым, пущу в ход все свои орудия. Но я не буду торопиться. Пора переходить на новый уровень, и я планирую сделать это», — приводит слова Джонни Уокера MMAFighting.

UFC Вегас 48.

Основной кард:



Джонни Уокер – Джамал Хилл

Кайл Докос – Джейми Пикетт

Паркер Портер – Алан Будо

Джим Миллер – Николас Мотта

Хоакин Бакли – Абдул Разак Альхассан



Предварительный кард:



Габриэль Бенитез – Дэвид Онама

Джессика-Роуз Кларк – Стефани Эггер

Чес Скелли – Марк Штригль

Диана Белбита – Глория де Паула

Чэд Анхелигер – Джесси Стрэдер

Джонатан Пирс – Кристиан Родригес

Марио Баутиста – Джей Перрин.