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Джонни Уокер рассчитывает победить Хилла досрочно

Джонни Уокер рассчитывает победить Хилла досрочно
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Боец UFC Джонни Уокер поделился ожиданиями от поединка с Джамалом Хиллом. Их бой возглавит турнир UFC Vegas 48.

«Я собираюсь выложиться на все сто процентов, чтобы завершить этот бой досрочно. Больше не хочу, чтобы поединки доходили до решения судей. Я много тренировался и через многое прошёл. Планирую проявить профессионализм. Буду использовать всё, что умею, весь свой опыт. Буду взрывным и непредсказуемым, пущу в ход все свои орудия. Но я не буду торопиться. Пора переходить на новый уровень, и я планирую сделать это», — приводит слова Джонни Уокера MMAFighting.

UFC Вегас 48.

Основной кард:

Джонни Уокер – Джамал Хилл
Кайл Докос – Джейми Пикетт
Паркер Портер – Алан Будо
Джим Миллер – Николас Мотта
Хоакин Бакли – Абдул Разак Альхассан

Предварительный кард:

Габриэль Бенитез – Дэвид Онама
Джессика-Роуз Кларк – Стефани Эггер
Чес Скелли – Марк Штригль
Диана Белбита – Глория де Паула
Чэд Анхелигер – Джесси Стрэдер
Джонатан Пирс – Кристиан Родригес
Марио Баутиста – Джей Перрин.

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