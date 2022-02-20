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Менеджер Усика: Александр даже не слышит, что говорит Фьюри

Менеджер Усика: Александр даже не слышит, что говорит Фьюри
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Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Александра Усика поделился мнением о высказываниях чемпиона WBC Тайсона Фьюри относительно украинца.

«Думаю, Усик даже не слышит, что говорит Фьюри. Если вспомнить, то, когда у нас была пресс-конференция с Тони Беллью, он пять минут говорил, что Усик никогда не видел такого удара, как у него, что он не сможет его вырубить. Когда у Усика спросили о высказываниях Беллью, он посмотрел и сказал: «Он шутит». И это всё», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

Напомним, последний поединок Усик провёл с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, завершив их все победой. Из них 13 Усик выиграл нокаутом.

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