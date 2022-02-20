Брук досрочно победил Хана на боксёрском турнире в Манчестере

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, британский боксёр Келл Брук победил экс-чемпиона мира в двух весовых категориях, соотечественника Амира Хана на турнире в Манчестере (Англия).

Бой завершился досрочной победой Брука в шестом раунде после того, как рефери принял решение оставить этот поединок.

Всего за профессиональную карьеру КеллБрук провёл 43 боя, в которых одержал 40 побед (28 нокаутом) и потерпел три поражения. За последние пять боёв он одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

Амир Хан, в свою очередь, провёл свой 40-й поединок в профессиональной карьере, в которых отпраздновал 34 победы (21 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Хан потерпел второе поражение за последние три боя.