Брук досрочно победил Хана на боксёрском турнире в Манчестере
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе, британский боксёр Келл Брук победил экс-чемпиона мира в двух весовых категориях, соотечественника Амира Хана на турнире в Манчестере (Англия).
Бой завершился досрочной победой Брука в шестом раунде после того, как рефери принял решение оставить этот поединок.
Всего за профессиональную карьеру КеллБрук провёл 43 боя, в которых одержал 40 побед (28 нокаутом) и потерпел три поражения. За последние пять боёв он одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
Амир Хан, в свою очередь, провёл свой 40-й поединок в профессиональной карьере, в которых отпраздновал 34 победы (21 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Хан потерпел второе поражение за последние три боя.
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