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Докос в первом раунде победил Пикетта в соглавном бою турнира UFC Вегас 48

Докос в первом раунде победил Пикетта в соглавном бою турнира UFC Вегас 48
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В ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 48. В соглавном бою турнира американец Джейми Пикетт встретился с соотечественником Кайлом Докосом.

Бой продлился один раунд и закончился победой Докоса сабмишеном. Докос одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения. Пикетт, в свою очередь, потерпел шестое поражение в MMA при 10 победах.

Главным событием турнира станет противостояние между представителем Бразилии Джонни Уокером и американским спортсменом Джамалом Хиллом.

Ранее сообщалось, что на турнире присутствуют бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, глава лиги Дана Уайт, а также музыкант Джаред Лето.

UFC 2022. UFC Fight Night 201, Лас-Вегас, США
Кайл Докос (W) - Джейми Пикетт
20 февраля 2022, воскресенье. 04:40 МСК
Кайл Докос
Окончено
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Джейми Пикетт
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