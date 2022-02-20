Докос в первом раунде победил Пикетта в соглавном бою турнира UFC Вегас 48

В ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 48. В соглавном бою турнира американец Джейми Пикетт встретился с соотечественником Кайлом Докосом.

Бой продлился один раунд и закончился победой Докоса сабмишеном. Докос одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения. Пикетт, в свою очередь, потерпел шестое поражение в MMA при 10 победах.

Главным событием турнира станет противостояние между представителем Бразилии Джонни Уокером и американским спортсменом Джамалом Хиллом.

Ранее сообщалось, что на турнире присутствуют бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, глава лиги Дана Уайт, а также музыкант Джаред Лето.