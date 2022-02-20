Корешков после яркой победы на Bellator 274 вызвал на бой британца Пола Дейли

31-летний российский боец Андрей Корешков, одержавший победу ярким нокаутом над американцем Ченси Ренкаунтри нокаутом на турнире Bellator 274, сразу после боя дал комментарий об использованном приёме, благодаря которому он выиграл поединок, а также бросил вызов британцу Полу Дейли.

«Вертушка – это фирменный стиль бойцовской школы «Шторм». Я знаю, что Bellator планирует турниры в Европе. И я знаю одного парня, которому надеру задницу в Лондоне (13 мая 2022 года. Прим. «Чемпионата»). Ему не нравится борьба, так же, как и мне. Мы закатим шоу, покажем бой в стойке, где я его и нокаутирую», — заявил Корешков.

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Напомним, поединок был завершён победой Корешкова нокаутом уже в первом раунде на отметке 38 секунд. Андрею удалось подловить соперника на контратаке, пробив с разворота ногой в корпус.

Таким образом, Корешков одержал уже 25-ю победу за карьеру в ММА, потерпев лишь четыре поражения. Для американца Ренкаунтри неудачный исход стал пятым в карьере, также на его счету 16 побед в различных промоушенах ММА, включая UFC.