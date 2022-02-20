Сторли единогласным решением победил Грейси в главном бою турнира Bellator 274

В Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялся главный поединок турнира Bellator 274, в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 33-летний бразилец Нейман Грейси и 29-летний американец Логан Сторли.
Поединок завершился победой Сторли единогласным решением судей — 48-47, 50-45, 49-46.
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Таким образом, Сторли одержал 13-ю победу в ММА при одном поражении. Для его оппонента эта неудача стала третьей, в его активе также 11 побед в ММА.
Напомним, в соглавном бою россиянин Андрей Корешков победил нокаутом американца Ченси Ченкаунтри в первом раунде на отметке 38 секунд. Андрею удалось подловить соперника на контратаке, пробив с разворота ногой в корпус. Таким образом, Корешков одержал уже 25-ю победу за карьеру в ММА.
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