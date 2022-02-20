Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 48

Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы в размере $ 50 000 по итогам турнира UFC Вегас 48, который проходил в ночь с 19 на 20 февраля. Этой информацией поделилась пресс-служба промоушена в официальном «Твиттере» организации.



Денежное вознаграждение за «Лучшее выступление вечера» досталось четырём бойцам. Бонусы были вручены Джамалу Хиллу (в первом раунде главного поединка вечера нокаутировал бразильца Джонни Уокера), Давиду Онаме (праздновал победу нокаутом в первом раунде в бою с Габриэлем Бенитезом), Кайлу Докосу (добился победы за счёт удушающего приёма в поединке с Джейми Пикеттом)и Стефани Эггер (одолела Джессику-Роуз Кларк в первом раунде благодаря болевому приёму).



Бонусы за «Лучший бой вечера» не получил ни один боец.

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