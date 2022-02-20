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«Вот так это было!» Шлеменко показал, как Корешков победил Ренкаунтри на Bellator 274

«Вот так это было!» Шлеменко показал, как Корешков победил Ренкаунтри на Bellator 274
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав общее фото с соотечественником Андреем Корешковым. В ночь с 19 на 20 февраля в Анкасвилле (США) состоялся соглавный поединок турнира Bellator 274, в котором Корешков встречался с американцем Ченси Ренкаунтри. Корешкова побелил нокаутом уже в первом раунде.

«Вот так это было!» — написал Шлеменко, прикрепив к посту серию фотографий с поединка Корешкова.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Александра Шлеменко в «Инстаграме».

Корешков одержал 25-ю победу за карьеру в смешанных единоборствах, потерпев при этом четыре поражения. Для Ренкаунтри поражение от россиянина стало пятым в карьере, также на его счету 16 побед в различных промоушенах ММА, включая UFC.

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