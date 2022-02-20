Андрей Корешков разместил первый пост после победы над американцем Ченси Ренкаунтри

31-летний российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков разместил первый пост в своём «инстаграме» после победы, одержанной им в поединке с представителем США Ченси Ренкаунтри на турнире Bellator 274.



«Ну вот и закончился мой очередной бой! Хотел сразу же поблагодарить всех за поддержу и поздравления! Отдельная благодарность Александру Шлеменко за подготовку, поддержку, заботу и огромный вклад в развитии меня как бойца, так и человека!



Так же спасибо Алексею Жернакову за его работу и помощь! Надеюсь, что все, кто сегодня рано проснулись посмотреть мой бой, не пожалели! Буду стараться и дальше вас радовать! Скоро будут новости касаемо моего следующего боя!» — написал Корешков.

Напомним, бой Корешкова и Ренкаунтри был завершён победой россиянина нокаутом уже в первом раунде.

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