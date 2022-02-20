«Ещё чуть-чуть». Хабиб — о тренировке Махачева и Уланбекова

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где дал краткий комментарий о тренировке товарищей Ислама Махачева и Тагира Уланбекова.
«Ещё чуть-чуть», — написал Нурмагомедов.
Напомним, следующий поединок Махачев проведёт с американцем Бобби Грином. Их бой состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада).
Ислам претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Единственное поражение российский боец потерпел ещё в 2015 году.
Уланбеков следующий бой проведёт на турнире UFC 272. Соперником россиянина будет представитель США Тим Эллиотт. UFC 272 пройдёт в ночь на 5 марта мск.
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