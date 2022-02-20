Майкл Биспинг объяснил, как Бобби Грин может победить Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг поделился мыслями о предстоящем поединке с участием россиянина Ислама Махачева и американца Бобби Грина.
«Бобби — отличный боец, и давайте будем честны, он может выиграть этот бой. В стойке он намного лучше — вот так всё просто. Конечно, Ислам много на что способен. Его арсенал не исчерпывается чем-то одним. В конце концов он не просто борец, верно? И всё-таки он далеко не так быстр, как Бобби Грин. Он не такой ловкий, даже близко. Кроме того, он не умеет работать ногами. Но если дело дойдёт до борьбы и джиу-джитсу, то я скажу, что преимущество будет у Ислама.
Бобби должен стараться оставаться на ногах. Да, сейчас мы все в восторге от Махачева. Можете считать меня сумасшедшим, но я думаю, что у Бобби есть очень хороший шанс. Хотя, естественно, есть также шанс, что Ислам проведёт тейкдаун и растерзает его», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.
Бой Махачева и Грина пройдёт в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада).
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