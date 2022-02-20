«Лицом к лицу». Фрэнсис Нганну показал фото со львом
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился с подписчиками своего «инстаграма» новым постом, показав фото со львом.
«Два африканских льва лицом к лицу», — подписал фотографию Нганну.
Фотографию можно посмотреть на странице Фрэнсиса Нганну в «Инстаграме».
Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги.
Ранее Нганну заявлял, что больше не станет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как там платят больше.
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