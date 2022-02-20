«Момент запечатлён!» Корешков показал кадр с ударом ногой с разворота по Ренкаунтри. Фото

31-летний российский боец Андрей Корешков разместил новый пост в своём «инстаграме», показав кадр, сделанный в момент исполнения «вертушки» – удара ногой с разворота по своему сопернику, американцу Ченси Ренкаунтри, с которым он встречался на турнире Bellator 274.



«Момент запечатлён!» — подписал фото Корешков.

Фотографию можно посмотреть на странице Андрея Корешкова в «Инстаграме».

Напомним, поединок Корешкова и Ренкаунтри завершился победой россиянина нокаутом уже в первом раунде. Андрей сумел подловить оппонента на контратаке, пробив с разворота ногой в корпус.

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В общей сложности на счету Корешкова 25 побед за карьеру в ММА и четыре поражения. Для американца неудачный исход стал пятым в карьере. В его активе также 16 побед в различных промоушенах ММА, в том числе в UFC.