«Мой брат». Хабиб показал фото с известным бойцом UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав фотографию с американским бойцом UFC Белалом Мухаммадом, выступающим в полусредней весовой категории.



«Мой брат», — подписал фотографию Нурмагомедов.

В своём дивизионе Мухаммад занимает пятое место. В последнем поединке он победил американца Стивена Томпсона, который на тот момент входил в топ-5. Сейчас Томпсон занимает седьмое место.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.