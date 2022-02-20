«Мой брат». Хабиб показал фото с известным бойцом UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав фотографию с американским бойцом UFC Белалом Мухаммадом, выступающим в полусредней весовой категории.
«Мой брат», — подписал фотографию Нурмагомедов.
В своём дивизионе Мухаммад занимает пятое место. В последнем поединке он победил американца Стивена Томпсона, который на тот момент входил в топ-5. Сейчас Томпсон занимает седьмое место.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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