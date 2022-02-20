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Ян обратился к Корешкову после его победы в бою с американцем Ренкаунтри на Bellator 274

Ян обратился к Корешкову после его победы в бою с американцем Ренкаунтри на Bellator 274
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где поздравил соотечественника, 31-летнего бойца Bellator Андрея Корешкова с победой над американцем Ченси Ренкаунтри на турнире Bellator 274.

«Андрюха, поздравляю с победой», — написал Ян.

Напомним, бой Корешкова и Ренкаунтри проходил в ночь с 19 на 20 февраля в Анкасвилле (США) и стал соглавным поединком Bellator 274. Россиянин победил оппонента нокаутом уже в первом раунде.

Для Корешкова эта победа стала уже 25-й в карьере. На его счету также четыре поражения. Для американского бойца поражение от Андрея стало пятым в карьере, также в его активе 16 побед в различных промоушенах ММА, включая UFC.

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