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Евлоев включил себя в тройку лучших российских бойцов в UFC

Евлоев включил себя в тройку лучших российских бойцов в UFC
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Боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев назвал тройку сильнейших российских бойцов в UFC.

«Однозначно Пётр Ян, Ислам Махачев. Себя можно?

Любимые бои? Второй бой Жозе Альдо – Чед Мендес. Потом из недавних Кори Сэндхаген против Яна — очень зрелищный бой», – приводит слова Евлоева Hustle MMA.

Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.

Недавно стало известно, что следующим соперником Евлоева станет американский боец Дэн Иге.

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