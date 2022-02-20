Евлоев включил себя в тройку лучших российских бойцов в UFC

Боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев назвал тройку сильнейших российских бойцов в UFC.

«Однозначно Пётр Ян, Ислам Махачев. Себя можно?



Любимые бои? Второй бой Жозе Альдо – Чед Мендес. Потом из недавних Кори Сэндхаген против Яна — очень зрелищный бой», – приводит слова Евлоева Hustle MMA.

Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.

Недавно стало известно, что следующим соперником Евлоева станет американский боец Дэн Иге.