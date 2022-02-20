Соннен: лучше иметь разум гуся, чем любого тяжеловеса в UFC. У них самый тупой дивизион

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался по поводу дивизиона тяжеловесов.

«У нас нет ни одного тяжеловеса с разумом, который бог дал гусям. Лучше иметь разум гуся, чем любого тяжеловеса в UFC. Это просто самый тупой дивизион в лиге.

Нет такого дивизиона, в котором бойцы имели бы больше возможностей, чем у тяжеловесов. Но у них есть целая куча тупых болванов. Всё просто… Мне всё равно, что с ними будет. Если им плевать на свою карьеру, как я могу к ним относиться? Парень говорит, что ему всё равно, с кем драться дальше. Хорошо, тебе всё равно… Нам тоже всё равно. Но, по сути, там есть только один бой, который люди хотят увидеть. Это поединок Стипе Миочича против Джона Джонса. Все остальные просто стоят в стороне», — приводит слова Соннена BJPenn.