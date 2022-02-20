Президент Bellator высказался по поводу возможного контракта с Фрэнсисом Нганну

Президент Bellator Скотт Кокер высказался по поводу ситуации вокруг чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.
Напомним, Нганну заявлял, что больше не станет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как там платят больше.
«Мы не говорили с ним, потому что у него всё ещё есть контракт с другой организацией, но если однажды он станет свободным агентом, то мы сделаем свой ход. У нас всё та же философия: «Если вы свободный агент и хотите продавать свои бои, приходите к нам, потому что мы занимаемся подписанием самых крупных и лучших свободных агентов на планете», — приводит слова Кокера Sportskeeda.
В последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги.
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