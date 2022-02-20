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«С дядей Даной». Хабиб выложил совместное фото с Уайтом

«С дядей Даной». Хабиб выложил совместное фото с Уайтом
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в своём «инстаграме» совместную фотографию с президентом лиги Даной Уайтом. Они встретились на турнире, который проходит в ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе.

«С дядей Даной», — подписал фото Нурмагомедов.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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