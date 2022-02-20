Хабиб рассказал, кто из его команды ближе всего к нему по духу

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что считает Ислама Махачева самым близким человеком в команде по духу.

«Самый близкий мне по «менталити»? Всё-таки, мне кажется, ближе всего Ислам Махачев. Мы всегда были вместе, Ислам от меня подпитался больше, чем Умар. Умар подключился ко мне с конца 2014 года, а Ислам был со мной с 2005 или 2000, то есть вообще, когда мы были детьми. Исламу было легче не наступать на грабли, на которые наступал я. На втором месте по близости ко мне идёт Умар. Дальше Тагир Уланбеков и Абубакар Нурмагомедов могут побороться за третье место», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего «инстаграма».

Напомним, следующий поединок Махачев проведёт с американцем Бобби Грином. Их бой состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада).