Хабиб: в связи с политической суетой у нашей команды сейчас очень тяжело с визами

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что бойцы его команды испытывают проблемы с получением визы из-за политической ситуации в мире.

«В связи с политической суетой очень тяжело с визами. У Зубайры та же проблема, что у Абубакара. Проблемы с визами. Умару Нурмагомедову должны уже одобрить. Если всё будет хорошо, Тухугов может в апреле подраться», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего «инстаграма».

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.