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Хабиб рассказал, о ком у него чаще всего спрашивает Дана Уайт

Хабиб рассказал, о ком у него чаще всего спрашивает Дана Уайт
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, о каком бойце его чаще всего спрашивает Дана Уайт.

«Дана Уайт больше всего спрашивает про Умара. Я стараюсь ему говорить про других, потому что Умара он уже знает. Стараюсь ему говорить про Тухугова, про Тагира. А вот Умара он знает», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего «инстаграма».

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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