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«Меня обокрали». Украинский боксёр подаст апелляцию на результат боя с россиянином

«Меня обокрали». Украинский боксёр подаст апелляцию на результат боя с россиянином
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Украинский боксёр Зоравор Петросян намерен подать апелляцию на результат боя за титул чемпиона Азии по версии WBC с россиянином Иваном Козловским.

«Друзья, кто смотрел бой, поймёт, о чем сейчас пойдёт речь. Мое мнение и мнение почти всего зала, что меня обокрали. Мы будем подавать апелляцию. Я ничего не прошу, просто отдайте мне моё. Этот бой я выиграл, я могу это сказать с чистой совестью! Ну ничего… у нас такой тернистый путь, и мы его пройдем достойно. Чтобы нам не было стыдно за тот бокс, который я показываю, и буду показывать! К моему сопернику претензий не имею, он достойный парень и он сам сказал «что мы сделали свою работу, а судьи уже так решили». Спасибо за бой Иван! Спасибо всем, кто следит за мной, и поддерживает! Что нас не убивает, то делает нас сильнее!» — написал Петросян на своей странице в «Инстаграме».

Бой завершился победой Козловского раздельным решением судей.

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