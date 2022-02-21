Корешков прокомментировал травмы Ченси Ренкаунтри
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В ночь с 19 на 20 февраля мск в соглавном поединке турнира Bellator 274, который проходил в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена», российский боец Андрей Корешков нокаутировал американца Ченси Ренкаунтри в первом раунде.
Корешков прокомментировал травмы, полученные Ренкаунтри в ходе прошедшего боя.
«Такого я точно не хотел», – написал российский спортсмен в своём «инстаграме», отреагировав на публикацию о том, что у Ренкаунтри сломаны пять рёбер и повреждено лёгкое.
Андрей Корешков одержал уже 25-ю победу за карьеру в ММА, потерпев лишь четыре поражения. Для американца Ренкаунтри неудачный исход стал пятым в карьере, также на его счету 16 побед в различных промоушенах ММА, включая UFC.
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