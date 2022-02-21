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«Хочу завоевать два или три пояса». Хамзат Чимаев поделился своей целью в UFC

«Хочу завоевать два или три пояса». Хамзат Чимаев поделился своей целью в UFC
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о своей главной цели в UFC.

«Я намереваюсь стать лучшим. Не собираюсь быть обычным парнем, который выиграл один пояс. Я хочу два или три пояса. Посмотрим, смогу ли я это сделать. Мы можем строить свои планы, но последнее слово остается за богом», — приводит слова Чимаева BJ Penn.

Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу благодаря удушающему приёму, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

Следующим соперником шведа станет Гилберт Бёрнс, который провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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