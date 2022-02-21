«Я не Хамзат, я Шавкат». Шавкат Рахмонов рассказал о постоянных сравнениях с Чимаевым

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов рассказал, что ему надоели постоянные сравнения со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я раздражаюсь от всех этих сравнений. Я не Хамзат, я Шавкат. Когда мы будем драться? Это вопрос, который мне задают чаще всего. Время покажет. Сейчас меня это всё уже просто начинает бесить», — приводит слова Рахмонова MMA Fighting.

Последний бой Рахмонов провёл на UFC Вегас 47, где встречался с Линдси Харрисоном. Шавкат одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. В общей сложности теперь на счету казахстанского спортсмена 15 побед (3 победы в UFC) и ни одного поражения.

Последний поединок Хамзат Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу благодаря удушающему приёму, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.