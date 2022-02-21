Ислам Махачев показал ударную тренировку перед боем с Грином

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, показал свою ударную тренировку в преддверии боя с представителем США Бобби Грином.

Не так давно стало известно, что ирано-американский боец Бенеил Дариуш, с которым Махачев должен был провести бой 27 февраля, снялся из-за травмы, поэтому Грин выступит вместо него.

Последний поединок Бобби Грин провёл 13 февраля, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.



Что касается Махачева, то в последнем поединке он уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде.

Ранее экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что после этого поединка россиянин Ислам Махачев получит титульный бой.