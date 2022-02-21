Полный кард турнира UFC Вегас 49 с главным боем Махачев — Грин

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 49, главным событием которого станет противостояние между Исламом Махачевым и Бобби Грином.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Полный кард турнира UFC Вегас 49:

Основной кард

Промежуточный вес: Ислам Махачев – (21-1) — Бобби Грин (29-12-1);

Средний вес: Миша Циркунов (15-7) — Веллингтон Турман (17-5);

Женский наилегчайший вес: Джи Йон Ким (9-4-2) — Присцила Качоэйра (10-4);

Лёгкий вес: Арман Царукян (17-2) — Йоэль Альварез (19-2 | 3 КО/ТКО, 16 SUB);

Средний вес: Армен Петросян (6-1) — Грегори Родригес (11-3).

Прелимы

Лёгкий вес: Жу Ронг (18-4) — Игнасио Бахамондес (12-4);

Женский легчайший вес: Жозиане Нунес (8-2) — Рамона Паскуал (6-2);

Лёгкий вес: Терренс МакКинни (11-3) — Фарес Зиам (12-3);

Женский минимальный вес: Джин Ю Фрей (11-6) — Ханна Голди (6-2);

Легчайший вес: Алехандро Перез (22-8-1) — Джонатан Мартинез (14-4);

Полусредний вес: Рамиз Брахимай (9-4) — Мичел Гиллмор (6-4);

Наилегчайший вес: Виктор Альтамирано (10-1) — Карлос Хернандез (7-1).